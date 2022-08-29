Гендиректор МАГАТЭ сообщил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе

Миссия МАГАТЭ направляется на ЗАЭС. Фото: twitter.com/rafaelmgrossi

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о том, что делегация организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Соответствующее заявление глава МАГАТЭ сделал на своей странице в Twitter.

По словам гендиректора, планируется, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС уже на этой неделе.

"Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС, - написал Гросси. - Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе".

По данным американских журналистов, большинство входящих в миссию экспертов представляют нейтральные страны. В частности, в их числе нет представителей Великобритании и Соединенных Штатов.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Запорожья выразили мнение, что удары Киева по Энергодару в Запорожской области направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия исходит из того, инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится вне зависимости от деструктивного влияния Украины. Дипломат также призвала не реагировать на лживые информационные вбросы западных стран о том, что Россию якобы уговорили на допуск инспекции агентства на ЗАЭС.