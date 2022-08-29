Мэр Одессы Труханов выступил за переговоры с Россией

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: Архип Верещагин ТАСС

Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил мнение, что разногласия между Россией и Украиной необходимо уладить путем переговоров и поиска компромиссов. Об этом чиновник заявил в интервью газете Corriere della Sera.

"Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей", - подчеркнул Труханов.

Он добавил, что ничего не имеет против "возвращения к границам 1991 года", однако необходимо "искать компромиссы" и "избегать логики стенка на стенку".

Как ранее писал сайт KP.RU, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал возможные переговоры с Россией "смертным приговором" и заявил, что украинский лидер настроен против них.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы". По словам официального представителя Кремля, на данный момент предпосылок для данной встречи нет.