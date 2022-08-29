Шольц призвал включить в Евросоюз страны Западных Балкан, Украину и Молдавию Фото: REUTERS

Евросоюз следует расширить за счет приема в его состав государств Западных Балкан, Украины и Молдавии, а в перспективе и Грузии, считает канцлер Германии Олаф Шольц.

«Я выступаю за расширение Европейского союза и включение государств Западных Балкан, Украины и Молдавии, а в перспективе и Грузии», – заявил политик в ходе выступления в Карлове университете в Праге.

Как писал сайт KP.RU, ранее Шольц заявлял, что все страны Западных Балкан должны быть приняты в Евросоюз. Кроме того, он говорил, что Сербия не сможет вступить в ЕС без признания независимости Косово.

В свою очередь президент Сербии Александар Вучич заявлял, что Белград останется на пути в ЕС, но не намерен топтать дружбу с восточными партнерами.

Напомним, еще в сентябре прошлого года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что вступление в Европейский союз стран Западных Балкан является большим геостратегическим интересом ЕС.