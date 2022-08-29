Мэр Одессы Труханов выступил против сноса памятников

Мэр Одессы выступил против сноса памятника Екатерине II. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников. В частности, Труханов заявил, что он противник сноса памятника российской императрице Екатерине II. Об этом одесский мэр рассказал в в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Геннадий Труханов отметил, что после сноса памятника «история не меняется».

«Я против сноса статуй. Даже если мы сносим памятники, история не меняется», - сказал Труханов, комментируя петицию о сносе памятника Екатерине II, под которой собрано 25 тысяч подписей. При этом одесский мэр подчеркнул, что не считает Одессу «пророссийским» городом.

«Одесса остается глубоко интернациональным городом с точки зрения истории, географического положения, экономики и культуры: так было и при царях, и при советской власти», - сказал Труханов, отметив, что к истории Одессы причастны люди более 120 национальностей.

Ранее сообщалось, что петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент в честь американского актера Билли Херрингтона, прославившегося как актер фильмов для взрослых в 1990-х годах, набрала нужное для рассмотрения Владимиром Зеленским число голосов.

Рассмотрев петицию, украинский лидер поручил властям Одессы рассмотреть вопрос сноса памятника Екатерине II и установке на этом месте статуи американского порноактера Билли Херрингтона.