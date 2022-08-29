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Политика29 августа 2022 14:49

Мэр Одессы Труханов выступил против сноса памятников

Глава одесской администрации заявил, что история не меняется после сноса памятников
Мария ПАВЛОВА
Мэр Одессы выступил против сноса памятника Екатерине II.

Мэр Одессы выступил против сноса памятника Екатерине II.

Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников. В частности, Труханов заявил, что он противник сноса памятника российской императрице Екатерине II. Об этом одесский мэр рассказал в в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Геннадий Труханов отметил, что после сноса памятника «история не меняется».

«Я против сноса статуй. Даже если мы сносим памятники, история не меняется», - сказал Труханов, комментируя петицию о сносе памятника Екатерине II, под которой собрано 25 тысяч подписей. При этом одесский мэр подчеркнул, что не считает Одессу «пророссийским» городом.

«Одесса остается глубоко интернациональным городом с точки зрения истории, географического положения, экономики и культуры: так было и при царях, и при советской власти», - сказал Труханов, отметив, что к истории Одессы причастны люди более 120 национальностей.

Ранее сообщалось, что петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент в честь американского актера Билли Херрингтона, прославившегося как актер фильмов для взрослых в 1990-х годах, набрала нужное для рассмотрения Владимиром Зеленским число голосов.

Рассмотрев петицию, украинский лидер поручил властям Одессы рассмотреть вопрос сноса памятника Екатерине II и установке на этом месте статуи американского порноактера Билли Херрингтона.