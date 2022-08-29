ВСУ потеряли 560 человек при попытке наступления в Херсонской и Николаевской областях

Украинские войска потеряли более 560 человек при попытке контрнаступления. Фото: REUTERS

Украинские военные потеряли более 560 человек при попытке наступления в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник 29 августа, добавив, что попытка ВСУ предпринять наступление на трех направлениях не увенчалась успехом.

«Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что украинские подразделения потеряли также 26 танков, 23 боевых машины пехоты, два штурмовика Су-25, девять других боевых бронированных машин.

Попытка наступления была предпринята по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского, добавили в российском МО.

Что на самом деле происходит на фронте, где Украина объявила контрнаступление, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем власти региона заявили, что в понедельник 29 августа на Запорожской АЭС украинским ударом пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом.

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