ВСУ потеряли 560 человек при попытке наступления в Херсонской и Николаевской областях

Украинские войска потеряли более 560 человек при попытке контрнаступления.
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Украинские военные потеряли более 560 человек при попытке наступления в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник 29 августа, добавив, что попытка ВСУ предпринять наступление на трех направлениях не увенчалась успехом.
«Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны отметили, что украинские подразделения потеряли также 26 танков, 23 боевых машины пехоты, два штурмовика Су-25, девять других боевых бронированных машин.
Попытка наступления была предпринята по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского, добавили в российском МО.
Что на самом деле происходит на фронте, где Украина объявила контрнаступление, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем власти региона заявили, что в понедельник 29 августа на Запорожской АЭС украинским ударом пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом.
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