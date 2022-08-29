Вучич рассказал, где Сербия собирается найти альтернативу российскому газу

Президент Сербии Вучич рассказал, где страна ищет альтернативу российскому газу. Фото: REUTERS

Сербия в поисках альтернативы российскому газу попытается закупить энергоносители в Венесуэле, Индонезии, Ираке и Азербайджане. Об этом рассказал президент страны Александар Вучич в интервью агентству Рейтер в понедельник 29 августа.

«Мы бы брали где угодно. Мы не привередливы», - заявил Вучич.

По словам сербского президента, в Индонезии страна предполагает закупать уголь, в Венесуэле и Ираке – нефть. Также Александар Вучич заявил о планах закупать нефть в Азербайджане. Уголь для ТЭЦ Сербия также предполагает закупить в Китае.

Сербия также планирует импортировать нефть из Азербайджана в 2023 году и до максимума увеличила запасы газа в газохранилищах. По словам Вучича, этих запасов должно хватить более чем на 60 дней.

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