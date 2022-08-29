Симоньян прокомментировала угрозы "Азова"* в свой адрес Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала поступившие в ее адрес угрозы от украинского нацбатальона "Азов"*.

- Судя по стилистике угроз, там заседают или маньяки, или угашенные подростки. Одно, кстати, не исключает другого. Как я должна на них реагировать? Я живу своей жизнью и делаю то, что считаю честным, нужным и должным, - рассказала Симоньян РИА Новости.

До этого Следственный комитет РФ сообщал, что проверит угрозы, поступившие в адрес Маргариты Симоньян со стороны украинского батальона "Азов"*. Неизвестные угрожали расправой как Симоньян, так и членам ее семьи.

Ранее сообщалось, что военному обозревателю "КП" Виктору Баранцу угрожают, что он будет "следующим после Дарьи Дугиной". Письма приходят как на персональные аккаунты так и на редакционную почту "Комсомольской правды".

*Запрещенная в России террористическая организация