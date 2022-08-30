Власти Херсонской области сообщили о ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке и ГЭС Фото: REUTERS

Украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС, заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

В результате атаки начался пожар. Также он предположил, что "последствия, наверное, будут жуткие".

- Сейчас выехать нельзя. Было много обстрелов, что-то взрывалось. Были попадания в городе и районе ГЭС. И там, и там виден пожар. Степень разрушений пока оценивается. Ситуация непростая, но мы руки не опускаем и не опустим, - заявил он РИА Новости.

Леонтьев также уточнил, что из-за ударов украинских сил город остался без электричества и водоснабжения. Однако власти успели оснастить генераторами больницы.

Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявлял, что ВС Украины наносят целенаправленные удары по гражданским объектам городов и населенных пунктов Херсонской области.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.