Вооруженные силы Украины предприняли очередную безуспешную атаку на Антоновский мост в Херсонской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне, который обеспечивал сообщение гражданского населения с другими частями региона. Информацию об этом распространил замглавы херсонской временной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

По данным Стремоусова, в результате обстрела инфраструктура переправы не была повреждена.

"В принципе Антоновский мост стоит в целости и сохранности. Нет каких-то разрушений. Что-то прилетало, но чтобы какая-то инфраструктура там была нарушена, мы не можем сказать такого", - цитирует чиновника ТАСС.

Ранее в министерстве обороны России сообщили о неудачной попытке украинских боевиков начать контрнаступление на "херсонском направлении". По данным российского военного ведомства, на подобные действия ВСУ решились по прямому указанию украинского президента Владимира Зеленского.

Отмечается, что попытки украинской армии вести наступательные действия в освобожденном РФ регионе оказались безуспешными (и были изначально обречены на провал). В итоге Вооруженные силы Украины понесли существенные потери живой силы и военной техники, после чего вынуждены были отступить и больше не предпринимать попыток начала контрнаступления.