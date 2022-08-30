МИД России пообещали Прибалтике ассиметричные меры из-за сноса памятников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Министерстве внутренних дел РФ во вторник, 30 августа, заявили, что снос советских памятников в странах Прибалтики, а также иные русофобские действия прибалтийских республики скажутся на состоянии двусторонних отношений, указав на то, что Москва примет в ответ ассиметричные меры.

«Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию и отвечать их же варварскими методами», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, но назвали неприемлемым действия, которые происходят в странах Прибалтики, отметив, что это «безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке».

«Предпринимали и будем предпринимать асимметричные меры, прежде всего в политической и экономической плоскостях. Ответственность за происходящее полностью лежит на прибалтийских властях, отказывающихся понимать, что они делают», - добавили в министерстве.

Напомним, накануне произошел демонтаж памятника советским воинам - освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, расположенный в рижском Парке Победы. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал о возможности высылки из страны иностранцев, которые собираются выступать против демонтажа данного мемориала.