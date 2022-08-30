Бывший разведчик Риттер заявил, что ЦРУ скрывает от Байдена данные по ситуации на Украине

Бывший американский разведчик заявил, что ЦРУ не дает Байдену достоверной информации о ситуации на Украине, чтобы тот не чувствовал себя несчастным. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден не владеет реальной информацией по ситуации на Украине, так как высшее руководство ЦРУ не предоставляет ему достоверные сведения. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

«Президент не хочет читать о том, что его политика ужасна и в корне неправильна», - сказал Риттер в эфире ютьюб-канала Judging Freedom.

Бывший офицер разведки подчеркнул, что руководство ЦРУ оказывает давление на сотрудников, составляющих отчеты и считает своей главной задачей «делать так, чтобы президент был счастлив от той информации, которую он получает».

Ранее сообщалось, что действия своего президента одобряют меньше трети граждан США.

Британцы также не в восторге – они раскритиковали Байдена за выделение почти 3 млдр долларов Украине.

Также сообщалось, что миллиардер Безос высмеял Байдена за призыв к владельцам заправок в США снизить цены на бензин.