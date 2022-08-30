Военная спецоперация на Украине 30 августа 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 августа 2022 года.

Группа экспертов МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС в Киев. Дальнейший путь миссии на ЗАЭС пройдет по контролируемым Украиной территориям. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Вашингтон назвал наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий на Запорожской АЭС контролируемое отключение ядерных реакторов, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Также он добавил, что США поддерживают предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Украинские военные потеряли более 560 человек при попытке наступления в Николаевской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве также уточнили, что попытка ВСУ предпринять наступление на трех направлениях не увенчалась успехом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке для участия в спецоперации в Донбассе новой группы добровольцев. Он добавил, что все добровольцы прошли курсы ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

22:21 Власти Энергодара сообщили об обстреле города ВСУ из американских гаубиц M777

21:03 Депутат Украины Гончаренко: Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29

19:48 Следователи СК РФ осмотрели и зафиксировали повреждения в Центре славянской культуры в Донецке после обстрела ВСУ. В ведомстве отметили, что центр не имел военного значения, в нем проходили мероприятия и занимались дети.

18:49 Следователи СК РФ работают на месте сегодняшних обстрелов в Новой Каховке.

18:31 Миссия МАГАТЭ в составе 14 человек, выехавшая 29 августа из Вены, прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа, сообщила газета The New York Times.

17:55 В Новой Каховке в Херсонской области вновь сработала система ПВО, было слышно около 20 взрывов, сообщили власти.

17:12 Электро- и водоснабжение в Херсоне восстановлено, передает корреспондент РИА Новости.

16:35 Басурин: "При наступательных действиях перевес в живой силе (согласно военной науке) должен быть от 3,5 до 5 раз. У нас наступательные действия происходят при соотношении с противником менее 1. Мы уже на данный момент творим военную историю, поэтому есть в этом задержка".

14:52 Нацполиция: в Минобороны Украины украли 580 тысяч долларов, предназначенные для армии

13:22 Глава ДНР Пушилин: есть информация о готовности США поставить Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 км, придется отодвигать украинские войска на это расстояние

13:09 Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме — Минобороны России

13:05 Украинские войска 29 августа направили четыре ударных беспилотника к территории Запорожской АЭС, заявили в Минобороны России.

Все дроны перехвачены российскими средствами. Один из беспилотников упал на крышу здания специального корпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы. Разрушений и жертв удалось избежать.

13:01 Специальная военная операция России на Украине не началась бы, если бы западные страны конструктивно подошли к предложениям Москвы по гарантиям безопасности, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин в интервью журналу "Международная жизнь".

13:00 Минобороны России:

- При разгроме проведённого по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на николаево-криворожском и других направлениях действиями российских сил за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронемашин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,2 тыс украинских военнослужащих.

- При отражении наступления российскими войсками также разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады - сдались в плен 5 ее солдат. - ВКС России уничтожили производственные цеха завода «Интервзрывпром» в Кривом Роге - Потери ВСУ составили более 1200 военных при попытке наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях.

12:32 ПВО сбила БПЛА в пригороде Севастополя, заявил губернатор.

12:32 Путин сегодня встретится с главой Росгвардии, бойцы которой участвуют в спецоперации на Украине, сказал Песков.

Спецоперация на Украине идет методично и в соответствии с планами, все цели будут достигнуты, добавил пресс-секретарь президента.

12:28 Басурин: союзные войска отбили попытку контрнаступления украинских сил в районе села Кодема в ДНР, были уничтожены 20 танков и 30 боевиков

12:21 CNN: направляющаяся на Запорожскую АЭС миссия МАГАТЭ из 14 человек прибыла в Киев

12:03 Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва в районе села Кодемы ДНР, она отбита союзными силами, уничтожено 20 танков и 30 украинских военнослужащих

11:58 Херсонская область никогда не вернется под контроль Украины, что бы Киев ни делал, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

11:28 Германия обсуждает с Грецией схемы поставки вооружений на Украину

10:32 Глава минобороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что с планом развёртывания тренировочной миссии ЕС для Украины много вопросов, в том числе неясно, может ли такая миссия состояться в принципе

09:05 СУ в очередной раз обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне, инфраструктура переправы не повреждена, сообщают власти.

08:15 ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС, два разрыва зафиксированы у здания хранилища отработавшего топлива, сообщили в ВГА Энергодара.

00:58 Военное командование США посчитало вероятным, что ВСУ ведут огонь в окрестностях ЗАЭС

00:07 ВСУ нанесли по Новой Каховке более десяти ракетных ударов, пострадали дома и школы

29 августа:

21:11 Миссия МАГАТЭ направится на Запорожскую АЭС через Киев и контролируемую Украиной территорию, сообщил источник в ООН

21:09 ВСУ при попытке наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли 560 человек

20:16 Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, понесли большие потери — Минобороны РФ

20:14 Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, понесли большие потери — Минобороны РФ