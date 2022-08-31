Советники директоров по воспитанию появятся в школах по всей России в течении года

Советники директоров по воспитанию за год появятся в школах по всей России Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В России за год во всех школах появятся советники директоров по воспитанию. Об этом KP.RU сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, за прошедший год проект по работе в учебных учреждениях советников директоров доказал свою востребованность.

- Сейчас в школах, где есть такие советники, реализуются всероссийские проекты и программы "Орлята России", всероссийские профессиональные конкурсы ... Действительно большая и представительная линейка конкурсов и инициатив. С нового учебного года советники появятся в школах еще 35 регионов. А через год они будут работать в образовательных учреждениях всех регионов страны, - рассказал Красвцов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ввести должность советников директоров по воспитанию. Он уточнил, что такие советники в новом учебном году должны быть в школах в 45 регионах РФ, а в 2023-2024 учебном году - в остальных субъектах РФ.

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