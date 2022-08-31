Министр Сергей Кравцов рассказал о создании всероссийского объединения детей и молодежи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России планируется создание всероссийского объединения детей и молодежи. О том, как оно будет развиваться, в беседе с KP.RU рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава ведомства заявил, что появление в стране такого объединения является своевременным решением.

- Создание такого объединения - своевременное решение. И, опять же, инициатива исходит от самих ребят. Взрослые помогают им претворить задуманное в жизнь, - рассказал Кравцов.

Министр добавил, что данное движение поможет развитию таланта ребят, а также будет вовлекать их в добровольчество, в общественно значимую деятельность. Кроме того, по его словам, сейчас подготавливается специальная программа для участников общероссийского движения.

- Мы соберем лучшее из примерных программ воспитания в школах, детских лагерях, из предложений детских движений и советников директоров по воспитанию, - уточнил глава Минпросвещения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране всероссийского движения детей и молодежи. Соответствующий закон предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения, которыми смогут стать несовершеннолетние ученики школ, лицеев, гимназий, а также колледжей, техникумов и вузов.

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