Поставки газа по "Северному потоку" остановили на три дня из-за ремонта агрегата Фото: REUTERS

Поставки газа по "Северному потоку" полностью остановлены на три дня в связи с началом проведения ремонтных работ газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Об этом свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel.

Отмечается, что сейчас прокачка газа упала до нуля.

До этого "Газпром" заявил об остановке единственной турбины газопровода "Северный поток" на трое суток для проведения ремонт. В компании отметили, что, согласно действующему контракту, данные работы будут выполнены совместно со специалистами компании Siemens.

Также сообщалось, что ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что допускает полную остановку газопровода "Северный поток". Эксперт предположил, что это может произойти при выявлении значительных повреждений после проведения техобслуживания последней работающей турбины. К слову, работы на ней будут проводиться совсем скоро - в период с 31 августа по 3 сентября.