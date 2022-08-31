Поставка газа в Европу по "Северному потоку" полностью прекращена

Прокачка газа в Европу по "Северному потоку" полностью остановлена Фото: REUTERS

"Газпром" полностью прекратил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток". Об этом сообщается в телеграм-канале корпорации в среду, 31 августа 2022 года.

В компании уточнили, что приостановка связана с "планово-предупредительными работами на газоперекачивающем агрегате".

Напомним, "Газпром" предупредил партнеров об остановке прокачки заранее. Согласно представленной информации, Европа не будет получать голубое топливо по "Северному потоку" до 4:00 по московскому времени 3 сентября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что допускает полную остановку газопровода "Северный поток". Эксперт предположил, что такая ситуация может произойти при выявлении значительных повреждений после проведения техобслуживания последней работающей турбины.