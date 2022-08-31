Песков назвал смерть Горбачева большой утратой

Михаил Горбачев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Смерть советского политика Михаила Горбачева является большой утратой для всех. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 31 августа 2022 года.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что последнего президента СССР будут помнить во всем мире.

"Он искренне хотел верить в то, что закончится холодная война и наступит "вечный романтический период" между новым СССР и коллективным Западом, - заключил Дмитрий Песков. - Этот романтизм не оправдался, никакого романтического периода и "медового столетия" не получилось. Кровожадность наших оппонентов проявила себя".

Как ранее писал сайт KP.RU, Михаил Горбачев скончался во вторник, 30 августа, около 22 часов по московскому времени. Последние примерно два с половиной года он постоянно находился в ЦКБ, в отдельном блоке.

В медицинском учреждении уточнили, что причиной смерти Михаила Горбачева стала продолжительная болезнь.