Дания поддержала идею ограничить россиянам выдачу шенгенских виз

Еппе Куфуд Фото: REUTERS

Дания поддерживает идею ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом заявил журналистам глава министерства иностранных дел королевства Еппе Кофод в среду, 31 августа 2022 года.

"Как мы заявляли ранее, хотя мы и считаем, что контакты людей друг с другом важны, сейчас ситуация такова, что в основном в Европу приезжают богатые россияне в целях шоппинга", - уточнил дипломат.

По оценке главы датского внешнеполитического ведомства, решение ограничить въезд в Европу для россиян "осмысленно", так как оно станет "четким сигналом" президенту России Владимиру Путину.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно примет ответные меры в случае решения ЕС запретить шенген для россиян.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ЕС поскорее ввести полный запрет на выдачу россиянам шенгенских виз. Так замглавы российского Совбеза прокомментировал предстоящее заседание глав МИД Евросоюза по визовой тематике, добавив, что таким образом Запад покажет "свое истинное лицо".