Медведев призвал ЕС быстрее ввести запрет на выдачу шенгена россиянам, показав этим «свое истинное лицо»

Медведев призвал страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам, чтобы "показать свое истинное лицо". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Медведев призвал ЕС поскорее ввести полный запрет на выдачу россиянам шенгенских виз. Так замглавы российского Совбеза прокомментировал предстоящее заседание глав МИД Евросоюза по визовой тематике, добавив, что таким образом Запад покажет «свое истинное лицо».

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу», - написал Медведев в своем Telegram-канале во вторник 30 августа.

По мнению Медведева, в таком случае все мировое сообщество окончательно убедится в том, как Европа относится к гражданам России, а европейцы «в очередной раз покажут своё истинное лицо и меньше будут отвлекать враньём и бредовыми посулами Россию и её граждан от ведения специальной военной операции».

Медведев прокомментировал ситуацию с визами французской поговоркой «A la guerre comme a la guerre» (на войне как на войне).

Напомним, «визовый вопрос» будет обсуждаться в ходе неформальной встречи руководителей МИД ЕС в Праге, которая состоится 30-31 августа 2022 года.

Тем временем в Кремле заявили о готовности к жестким действиям в случае введения тотальных ограничений для граждан РФ.

Тем временем Латвия приостановила выдачу въездных виз россиянам. Ограничительная мера введена на неопределенный срок.

Мнение политолога о том, запретит ли Европа выдавать россиянам визы, читайте здесь на KP.RU.