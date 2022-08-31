Литва вручила ноту представителю России из-за его высказываний об анкетировании граждан страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Литвы вручило поверенному в делах России в республике Сергею Рябоконю ноту протеста из-за его высказываний об ответном анкетировании литовских граждан при въезде в Россию.

«В ноте выражено возмущение публичными высказываниями временного поверенного, принижающими события января 1991 года и цинично искажающими исторические факты», - заявило в среду, 31 августа, внешнеполитическое ведомство Литвы.

Ранее литовские власти предложили спрашивать намеревающихся въехать в Литву российских граждан, чей Крым. Рябоконь заявил, что литовских граждан на границе можно спрашивать о том, что те думают о версии, согласно которой 13 января 1991 года во время политического двоевластия и стычек с применением оружия с участием войск гарнизона советской армии в Вильнюсе «свои стреляли в своих».

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртопо сообщил, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, так как многие выступили против, однако приняли решение приостановить договор об упрощенном визовом режиме.