Минпромторг сообщил, что России не грозит нехватка вакцин от коронавируса

Дефицит вакцин от ковида России не грозит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

России не грозит дефицит вакцин от коронавируса, запаса достаточно даже на случай повышения спроса на вакцинацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минпромторга.

"Производителями был наработан значительный объем вакцин, позволяющий обеспечить текущие темпы вакцинации, даже в случае их резкого увеличения", - уточнили в ведомстве.

По его оценке, несмотря на то, что сейчас производство препаратов приостановлено из-за отсутствия соответствующей потребности, его можно оперативно возобновить в кратчайшие сроки.

Как ранее писал сайт KP.RU, по данным на 12 августа, 94 697 949 граждан России прошли вакцинацию от коронавируса первым компонентом, а 89 423 801 – поставили обе прививки.

Напомним, председатель Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации Алехандро Кравиото заявил, что вакцинироваться от COVID-19 рекомендуется не более трех раз. Эксперт отметил, что повторно вводить бустерную вакцину целесообразно избирательно, ориентируясь прежде всего на людей из групп риска по коронавирусу через четыре-шесть месяцев после того, как они получили первый компонент вакцины.