Экономист Григорьев допустил распад еврозоны из-за экономического и энергетического кризисов

Еврозона может развалиться на фоне кризисов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Назревающие в Европе экономический и энергетический кризисы способны привести к распаду еврозоны, если страны-доноры на фоне внутренних трудностей откажутся поддерживать государства-реципиенты. Соответствующее мнение выразил в беседе с агентством "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

По его словам, уже сейчас наблюдается постепенный отказ от "аттракциона европейской щедрости", и бедные участники Евросоюза получают все меньше дотаций от богатых.

"Сейчас это счастье заканчивается: щедрость стран ядра Евросоюза, уместная в годы экономического роста, уступает место жесткому прагматизму и экономии, которые более чем уместны сейчас, в эпоху кризиса, усиленного сначала пандемией коронавируса, в теперь еще и обратным эффектом от антироссийских санкций", - отметил Григорьев.

На этом фоне, по его оценке, существует два сценария распада. Мягкий предусматривает, что в Евросоюзе останутся только государства, составляющие его ядро: Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды и Франция. Жесткий вариант включает в себя полное восстановление суверенитета стран, входящих в еврозону.

Напомним, завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица предупредил о риске распада Европейского союза. По его мнению, это может произойти из-за предложения Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию нацвалют и нежелание Варшавы переходить на евро.

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкие журналисты пришли к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский своим призывом прекратить выдачу шенгенских виз россиянам внес раскол в Евросоюз.

По их оценке, многие страны Восточной Европы откликнулись на предложение и начали блокировать въезд граждан России на свою территорию, в то время как экономически развитые государства западной части ЕС стараются блокировать эту инициативу.