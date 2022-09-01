Власти Энергодара сообщили об уничтожении большей части украинского десанта

Украинские диверсанты уничтожены при попытке прорваться к Энергодару Фото: REUTERS

Большая часть украинского десанта, попытавшегося прорваться к территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре, уничтожена. Об этом сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации города в четверг, 1 сентября 2022 года.

"Попытки прорыва города Энергодар диверсионными группами нацформирований ВСУ нацелены, в первую очередь, на препятствование прибытию миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны России сообщило, что украинские диверсанты на семи лодках высадились у побережья Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС, предприняв попытку захвата электростанции.

Напомним, глава Энергодара Александр Волга 1 сентября сообщил, что рядом с городом высадился украинский десант. В скором времени после высадки украинские военные попали под огонь авиации, что сорвало их попытку прорваться к городу.