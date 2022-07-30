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Экономика30 июля 2022 7:52

Глава Еврокомиссии призвала готовится к полному прекращению поставок газа из России

Глава Еврокомиссии заявила, что Россия полностью или частично прекратила поставки газа 12 странам ЕС
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фото: REUTERS

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Россия полностью или частично прекратила поставки газа в 12 государств Евросоюза. Соответствующие данные глава ЕК озвучила в интервью португальской газете Diario de Noticias.

"Россия целенаправленно прекратила поставки, полностью или частично, 12 странам - членам, - изложила она свою версию развития событий", - отметила фон дер Ляйен.

По словам политика, не исключается и полная остановка импорта российского голубого топлива, и к этому необходимо готовиться.

"Мы должны готовиться к большему сокращению или даже полному прекращению поставок российского газа", - уточнила глава ЕК.

Одной из мер она назвала сокращение потребления газа на 15%. Фон дер Ляйен утверждает, что потрясение даже в одной стране Европейского союза обернется "катастрофическими последствиями" для всей европейской экономики.

Напомним, Еврокомиссия представила новый план по сокращению спроса на газ, призвав снизить спрос на голубое топливо на 15% для всех стран-членов Европейского союза в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, что соответствует 45 млрд кубометров газа.

Как писал сайт kp.ru, Европа разделилась в мнениях о чистоте и потреблении газа. Это еще одна, совершенно новая линия раскола. Вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс потребовал, чтобы каждая страна Евросоюза в добровольном порядке, но принудительно взяла на себя обязательство уже с августа сократить потребление российского газа на 15%.

Сразу шесть стран Евросоюза отказались выполнять такое требование Еврокомиссии. Речь идет о Португалии, Италии, Греции, Испании, Венгрии и Польше.

Так, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Польша поддержит проект ЕК по сокращению потребления газа только в случае, если оно будет добровольным и не будет обязывать все страны ЕС соблюдать его.