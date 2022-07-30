Глава Еврокомиссии призвала готовится к полному прекращению поставок газа из России

Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Россия полностью или частично прекратила поставки газа в 12 государств Евросоюза. Соответствующие данные глава ЕК озвучила в интервью португальской газете Diario de Noticias.

"Россия целенаправленно прекратила поставки, полностью или частично, 12 странам - членам, - изложила она свою версию развития событий", - отметила фон дер Ляйен.

По словам политика, не исключается и полная остановка импорта российского голубого топлива, и к этому необходимо готовиться.

"Мы должны готовиться к большему сокращению или даже полному прекращению поставок российского газа", - уточнила глава ЕК.

Одной из мер она назвала сокращение потребления газа на 15%. Фон дер Ляйен утверждает, что потрясение даже в одной стране Европейского союза обернется "катастрофическими последствиями" для всей европейской экономики.

Напомним, Еврокомиссия представила новый план по сокращению спроса на газ, призвав снизить спрос на голубое топливо на 15% для всех стран-членов Европейского союза в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, что соответствует 45 млрд кубометров газа.

Как писал сайт kp.ru, Европа разделилась в мнениях о чистоте и потреблении газа. Это еще одна, совершенно новая линия раскола. Вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс потребовал, чтобы каждая страна Евросоюза в добровольном порядке, но принудительно взяла на себя обязательство уже с августа сократить потребление российского газа на 15%.

Сразу шесть стран Евросоюза отказались выполнять такое требование Еврокомиссии. Речь идет о Португалии, Италии, Греции, Испании, Венгрии и Польше.

Так, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Польша поддержит проект ЕК по сокращению потребления газа только в случае, если оно будет добровольным и не будет обязывать все страны ЕС соблюдать его.