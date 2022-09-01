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Политика1 сентября 2022 8:20

Лавров не считает нужным наказывать граждан ЕС в качестве ответа на решение по визам

Глава МИД РФ назвал «жалкими людьми» европейских политиков
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не считает нужным отвечать взаимностью на шаги Европейского союз по визам россиянам, наказывая граждан европейских стран.

«Я считаю, что в ответ на эти шенгенские стены, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран. У нас есть "любимые" персонажи, которые уже помечены в наших списках санкционных», - заявил министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал «жалкими людьми» европейских политиков, которые намерены ввести ограничения на выдачу виз российским гражданам, заявив, что Москва самоизолироваться не будет.

Напомним, днем ранее, 31 августа, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртопо объявил, что Евросоюз не смог согласовать запрет на выдачу виз россиянам, так как многие страны - члены выступили против, тем не менее сообщил о решении приостановить договор по упрощенному визовому режиму. «Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет», - подчеркнул он.