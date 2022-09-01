Миссия МАГАТЭ задержана на подконтрольной Киеву территории, сообщают представители организации

Украинские военные не позволили миссии МАГАТЭ прибыть на Запорожскую АЭС в назначенный срок Фото: REUTERS

Визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) задержан, предположительно, на три часа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя организации.

По данным средств массовой информации, участники делегации сделали остановку на подконтрольной Киеву территории. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, несмотря на задержку, уверен, что объект атомной энергетики удастся посетить уже сегодня, 1 сентября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что в день оговоренного прибытия делегатов МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию АЭС, президент Украины Владимир Зеленский устроил провокацию.

Он заслал диверсионные отряды, которые собирались перед визитом миссии замести следы артиллерийских обстрелов на Запорожской АЭС. По данным оборонного ведомства, для этого он собирался взорвать атомную станцию.

Напомним, прорыв диверсантов Вооруженные силы Украины прикрывали артиллерийским обстрелом по Энергодару, в результате которого погибли, по меньшей мере, три мирных жителя. Власти города рассматривают этот акт агрессии как попытку препятствовать прибытию миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.