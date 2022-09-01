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В мире1 сентября 2022 11:34

МИД Дании пообещал Украине дополнительную военную помощь

Глава ведомства напомнил, что страна уже предоставила военную поддержку Киеву на сумму свыше 400 млн евро
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД Дании пообещал Украине дополнительную военную помощь

МИД Дании пообещал Украине дополнительную военную помощь

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод сообщил о своем прибытии в Киев, пообещав Украине дополнительную военную поддержку.

«Рад вернуться в красивый Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку украинского народа со стороны Дании», - написал глава датского военного ведомства в Twitter, напомнив, что страна уже предоставила военную поддержку на сумму свыше 400 миллионов евро.

Напомним, накануне, 29 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ближайшие недели Украина получит от Берлина новое «суперсовременное оружие», назвав среди прочего средства противовоздушной обороны (ПВО) и боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Незадолго до этого глава немецкого правительства сказал о том, что Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Киеву, включающий «тонны» боеприпасов.