МАГАТЭ назвало цель своей миссии на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС в Энергодаре Фото: REUTERS

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) преследует цель защитить станцию от ядерной аварии, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«У нас у всех одна цель – защита станции от ядерной аварии. Мы должны сделать все возможное, чтобы найти возможность и договориться со всеми сторонами. Сейчас мы должны пойти и осмотреть объекты. Особый упор – на аспекты ядерной и радиационной безопасности», – сказал глава агентства на встрече с сотрудниками ЗАЭС.

Напомним, в среду, 31 августа, конвой миссии агентства, состоявший из 19 машин, по меньшей мере десять из которых со знаком «ООН», въехал в Запорожье. По прибытии в город, глава МАГАТЭ заявил, что миссия организации собирается провести на Запорожской АЭС несколько дней.

Как писал сайт KP.RU, миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Генеральный директор агентства заявил, что в районе Энергодара, где расположена электростанция, усилилась военная активность, однако, по его словам, миссия не остановится.