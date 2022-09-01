Совбез ООН соберется на заседание по Украине 22 сентября 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Безопасности Организации объединенных наций проведет заседание по ситуации вокруг Украины 22 сентября этого года.

Как указано в программе работы Совбеза на сайте ООН, заседание будет посвящено «поддержанию мира и безопасности» Украины. В сентябре в Совете безопасности организации председательствует Франция.

Между тем Россия запросила на 6 сентября заседание Совета безопасности ООН в связи с обстрелами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Российская сторона предлагает заслушать генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, команда которого в эти дни находится с миссией на ЗАЭС. Кроме того, Москва ожидает участия в заседании Совбеза ООН ее гендиректора Антониу Гутерреша.

Как писал сайт KP.RU, миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Генеральный директор агентства заявил, что в районе Энергодара, где расположена электростанция, усилилась военная активность, однако, по его словам, миссия не остановится.