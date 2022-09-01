МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сохранит постоянное присутствие на Запорожской атомной электростанции, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

«Конечно, еще многое нужно сделать. Моя команда остается. И, самое важное – мы организуем здесь постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ», – сказал глава МАГАТЭ в видео, опубликованном в его Twitter.

Как писал сайт KP.RU, миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Генеральный директор агентства заявил, что в районе Энергодара, где расположена электростанция, усилилась военная активность, однако, по его словам, миссия не остановится.

По словам Гросси, миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции преследует цель защитить станцию от ядерной аварии. Особый упор будет сделан на аспекты ядерной и радиационной безопасности, уточнил он.