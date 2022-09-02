В Совбезе ООН подтвердили проведение запрошенной Россией встречи по Украине 6 сентября 2022 года Фото: Shutterstock

Представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, которая в сентябре председательствует в Совете Безопасности всемирной организации, подтвердил, что 6 сентября 2022 года Совбез проведет заседание, запрошенное Россией в связи с продолжающимися обстрелами Киевом Запорожской АЭС (ЗАЭС).

- Во вторник, 6 сентября, мы, несомненно, будем обсуждать вопрос ЗАЭС на Украине, - рассказал он журналистам пресс-конференции.

Николя де Ривьер также добавил, что российская сторона выступила с предложением пригласить на заседание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерриша, чтобы выслушать их доклады о сложившейся ситуации.

Ранее зампред постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что Россия запросила заседание Совбеза Организации Объединенных Наций в связи с обстрелами ЗАЭС.

Как писал сайт KP.RU, миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Гендиректор агентства заявил, что в районе Энергодара, где расположена электростанция, усилилась военная активность, однако, по его словам, миссия не остановится.