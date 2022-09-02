Министр экономики Хабек заявил, что Германия не ведет переговоров с "Газпромом" по газу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что на данный момент власти Германии не ведут прямых переговоров с компанией "Газпром".

Он также добавил, что немецкой стороне можно не рассчитывать на поставки газа по "Северному потоку" предстоящей зимой.

- Нам не следует рассчитывать на поступление газа по трубопроводу "Северный поток-1" зимой ... Я полагаю, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на "Газпром", - отметил чиновник. Его слова приводит Handelsblatt.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия предприняла большой пакет мер, и даже если Россия больше не будет поставлять газ в ФРГ, то стране, "вероятно", все же удастся справиться этой зимой, заявил на встрече с жителями немецкого Эссена.

До этого сайт KP.RU писал, что в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.