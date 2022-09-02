Что произошло в ночь на 2 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, пишет обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс. Он считает, что действия ВСУ носят скорее символический, нежели стратегический характер. Автор публикации также отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский пошел на это, несмотря на то, что военные советники выступали против из-за неподготовленности армии.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в четверг, 1 сентября 2022 года, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойти на штурм атомной электростанции. В делегацию вошли 14 экспертов, включая гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки западного оружия на Украину происходят в рамках применения пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса. Он пояснил, что западные государства действуют, как будто Украина - в НАТО.

В Николаеве все городские морги оказались забиты после провалившейся попытки контрнаступления украинских войск, сообщил лава администрации подконтрольного России города Снигиревка Юрий Барбашов. Он также добавил, что сейчас есть серьезные проблемы с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев.

Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что бывший президент страны Дональд Трамп и его соратники представляют угрожающий Америке экстремизм. Политик также добавил, что не имеет в виду всех республиканцев и даже не большинство, а исключительно сторонников движения Трампа Make America Great Again (MAGA).

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что на данный момент власти Германии не ведут прямых переговоров с компанией "Газпром". Он также добавил, что немецкой стороне можно не рассчитывать на поставки газа по "Северному потоку" предстоящей зимой.