В России введут уроки по основам духовно-нравственной культуры

Для школьников введут предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" Фото: Мария ЛЕНЦ

Российские школьники с 2023 года начнут изучать "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Как сообщает пресс-служба Минпросвещения, соответствующий предмет появится у учеников 5-9 классов.

По замыслу авторов инициативы, такие уроки должны помочь в развитии личности школьников, а также приобщить их к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе.

В ведомстве добавили, что новый предмет станет смысловым продолжением курса"Основы религиозных культур и светской этики", который проходят ученики 4-х классов.

Как ранее писал сайт KP.RU, с нового учебного года ученикам российских школ запрещено использовать телефоны во время занятий. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании в среду, 31 августа 2022 года.

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