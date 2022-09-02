Посольство России в США предупредило, что Москва не станет продавать нефть себе в убыток

Россия не намерена продавать нефть на нерыночных условиях Фото: REUTERS

Соединенные Штаты активно продвигают "откровенно вредные идеи" по введению "потолка" стоимости российской нефти, которые приведут к дальнейшей дестабилизации м обрушению рынка. Об этом говорится в телеграм-канале посольства РФ в Вашингтоне.

Дипломаты предупредили, что Москва не намерена продавать энергоресурсы на нерыночных условиях.

"Россия не будет продавать нефть себе в убыток. Не собирается работать на нерыночных условиях, - подчеркнули в диппредставительстве. - Наша страна, заслуженно пользующаяся репутацией надежного экспортера качественного энергосырья, всегда открыта к сотрудничеству, но исключительно на взаимовыгодной основе".

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил идею введения "потолка" цен на российскую нефть. По мнению эксперта, это не только бесполезно с точки зрения давления на Россию, но и вредно для самих США и Евросоюза.

Напомним, американские власти полагают, что установление предельной цены на российскую нефть станет самым эффективным способом ограничения доходов Москвы от экспорта энергоресурсов. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.