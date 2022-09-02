Юрий Лоза заявил, что новые перепевки песни "3 сентября" всегда будут на руку Игорю Николаеву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Я календарь переверну и снова 3-е сентября...", - эти строчки вот уже четверть века распевает вся страна и СНГ в этот самый день. Стоит наступить третьему дню первого осеннего месяца, как песня Михаила Шуфутинского оживает и звучит в наших головах.

Напомним, накануне певец Егор Крид в соцсетях анонсировал дуэт с Михаилом Шуфутинским. Исполнители выпустят обновленную версию песни "Третье сентября".

Несмотря на то что «3 сентября» ассоциируется у слушателей именно с мэтром шансона, автор текста песни – Игорь Николаев, а музыки – Игорь Крутой. По мнению певца Юрия Лозы, новые перепевки всегда будут на руку Николаеву.

"В интересах Николаева, чтобы эту песню начинали петь молодые. Тем более что поют ее всего один день в году. Чем больше людей используют этот текст, тем больше денег получит автор. Пусть поют мальчики, девочки, кто угодно, а Николаев сможет получить свои три копейки денег", - приводит его слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Уже все приготовились перевернуть календари? Тот самый день - "день прощанья, день, когда горят костры рябин" скоро настане, а значит, все радиостанции и караоке страны будут разрываться хитом Михаила Шуфутинского, чей секрет популярности не могут разгадать уже почти тридцать лет. Но, оказывается, апофеоз народной любви настиг творение двух тезок - Игоря Николаева и Игоря Крутого далеко не сразу.

Почему сначала никто не хотел слушать песню про третье сентября, Михаил Шуфутинский рассказывал в эфире Радио "Комсомольская правда". Подробнее читайте в материале сайта KP.RU

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Мемы на 3 сентября

3 сентября все помнят хотя бы за одноименную песню Михаила Шуфутинского, которая стала особенно популярна в последнее время благодаря мемам в сети. Предлагаем нашим читателям втянуться и тоже "перевернуть календарь" (подробности)