Премьер Украины призвал Евросоюз запретить выдачу виз туристам и студентам из России

Денис Шмыгаль Фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Евросоюзу с призывом полностью запретить выдачу виз туристам и студентам из России, так как их "невозможно разделить на хороших и плохих". Его словам приводит агентство DPA.

"Необходимо устроить "холодный душ" российскому обществу - в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам", - подчеркнул Шмыгаль.

Как ранее писал сайт KP.RU, страны Европейского союза не смогли согласовать запрет на выдачу виз российским гражданам, поскольку многие выступили против таких ограничений. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно примет ответные меры в случае решения ЕС запретить шенгенские визы для россиян. При этом решение будет "наилучшим образом соответствовать интересам" государства, уверен официальный представитель Кремля.