Водный элеватор в Новой Каховке разрушен при обстреле со стороны ВСУ

Владимир Леонтьев. Фото: Сергей Бобылев

Очередной обстрел Новой Каховки Вооруженными силами Украины (ВСУ) привел к разрушению водного элеватора и уничтожению крупного объема зерна. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в пятницу, 2 сентября 2022 года.

"Вчера вечером был разрушен водный элеватор "Нибулон", расположенный в Веселом", - констатировал Леонтьев.

По его словам, помимо уничтожения огромного объема зерна речь идет о разрушении производственных мощностей. Глава района полагает, что удар нанесен высокоточным оружием.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце августа Владимир Леонтьев сообщил, что из-за обстрела украинскими боевиками в Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест. Он уточнил, что за сутки ВСУ нанесли свыше десяти ракетных ударов, из-за которых повреждены жилые строения и школа.

Напомним, украинские военные также нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и расположенной поблизости ГЭС. В результате атаки начался пожар, а в городе отключилась электроэнергия.