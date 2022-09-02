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Политика2 сентября 2022 10:05

Сенатор Климов заявил, что провокации Прибалтики грозят Европе "большой войной"

Член Совфеда призвал "заокеанских кураторов" "прибалтийских временщиков" задуматься, хотят ли они воевать против России
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Андрей Климов

Андрей Климов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийская политика стран Приблатики, включающая в себя множество провокаций, угрожает Европе "большой войной. Соответствующее заявление сделал глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов в пятницу, 2 сентября 2022 года.

По его оценке, Латвия, Литва и Эстония сейчас делают все для того, чтобы их "демилитаризовали". И в результате все этом может вылиться в крупную войну, заключил сенатор.

"Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе. А это уже не только дело их провинциального выбора ", - написал Климов в своем телеграм-канале.

На этом фоне политик адресовал вопрос "заокеанским кураторам" "прибалтийских временщиков", желают ли они войны с "непобедимой в принципе ракетно-ядерной Россией".

"Хотите поддержать нациков 21 века войной с нами? Плохо кончите", - заключил член Совфеда.

Как ранее писал сайт KP.RU, ученые Ратгерского университета в США составили жуткий прогноз гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО. По их оценке, при таком развитии событий погибнет 360 млн человек. А еще 5 млрд станут жертвами голода после катастрофы.

Напомним, американские журналисты пришли к выводу, что появление военнослужащих НАТО на Украине может спровоцировать начало ядерной войны. При этом в публикации отмечается, что пока Соединенные Штаты и их союзники пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и альянсом.