Сенатор Климов заявил, что провокации Прибалтики грозят Европе "большой войной"

Андрей Климов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийская политика стран Приблатики, включающая в себя множество провокаций, угрожает Европе "большой войной. Соответствующее заявление сделал глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов в пятницу, 2 сентября 2022 года.

По его оценке, Латвия, Литва и Эстония сейчас делают все для того, чтобы их "демилитаризовали". И в результате все этом может вылиться в крупную войну, заключил сенатор.

"Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе. А это уже не только дело их провинциального выбора ", - написал Климов в своем телеграм-канале.

На этом фоне политик адресовал вопрос "заокеанским кураторам" "прибалтийских временщиков", желают ли они войны с "непобедимой в принципе ракетно-ядерной Россией".

"Хотите поддержать нациков 21 века войной с нами? Плохо кончите", - заключил член Совфеда.

Как ранее писал сайт KP.RU, ученые Ратгерского университета в США составили жуткий прогноз гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО. По их оценке, при таком развитии событий погибнет 360 млн человек. А еще 5 млрд станут жертвами голода после катастрофы.

Напомним, американские журналисты пришли к выводу, что появление военнослужащих НАТО на Украине может спровоцировать начало ядерной войны. При этом в публикации отмечается, что пока Соединенные Штаты и их союзники пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и альянсом.