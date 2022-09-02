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Экономика2 сентября 2022 10:12

Глава Еврокомиссии призвала ввести потолок цен на российский газ

Урсула фон дер Ляйен считает, что подходящее время для такой меры уже наступило
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом ввести потолок цен на газ, поступающий в Европу из России по трубопроводу. Соответствующее заявление политик сделала в пятницу, 2 сентября 2022 года. Ее слова приводит агентство Reuters.

Урсула фон дер Ляйен считает, что подходящее время для такой меры уже наступило.

Напомним, страны G7 2 сентября 2022 года обсуждают план ограничения цен на топливо из России. Какие меры предлагают западные политики и к какой реакции со стороны России они могут привести, читайте в материале KP.RU.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации заявил о неспособности стран Европы пройти сегодняшний энергетический кризис и закупать газ по текущим ценам. Глава республики уверен, что проблемы ожидают Евросоюз предстоящей осенью и зимой.