Глава Еврокомиссии призвала ввести потолок цен на российский газ

Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом ввести потолок цен на газ, поступающий в Европу из России по трубопроводу. Соответствующее заявление политик сделала в пятницу, 2 сентября 2022 года. Ее слова приводит агентство Reuters.

Урсула фон дер Ляйен считает, что подходящее время для такой меры уже наступило.

Напомним, страны G7 2 сентября 2022 года обсуждают план ограничения цен на топливо из России. Какие меры предлагают западные политики и к какой реакции со стороны России они могут привести, читайте в материале KP.RU.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации заявил о неспособности стран Европы пройти сегодняшний энергетический кризис и закупать газ по текущим ценам. Глава республики уверен, что проблемы ожидают Евросоюз предстоящей осенью и зимой.