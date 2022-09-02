FT: страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря 2022

Страны G7 надеются убедить хотя бы треть потребителей российской нефти в необходимости принятия потолка цен Фото: REUTERS

Страны "Большой семерки" (G7) планируют ввести потолок цен на российские нефть и нефтепродукты. Об этом сообщает издание Financial Times.

Согласно проекту, ограничение максимальной стоимости нефти может быть введено 5 декабря 2022 года, а нефтепродуктов - 5 февраля 2023-го.

Журналисты также выяснили, что к указанным антироссийским санкциям планируется привлечь хотя бы треть потребителей российской нефти, в том числе Индию. В противном случае крайне сложно будет эффективно применять данный инструмент давления на РФ.

Как пишет издание, инициатива уже получила поддержку Еврокомиссии, однако для ее реализации требуется согласовать санкции с государствами-участниками Евросоюза.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.

Аналогичную позицию выразило посольство России в Вашингтоне. Дипломаты предупредили, что Москва не намерена продавать энергоресурсы на нерыночных условиях.