Медведев о потолке цен: "Российского газа в Европе просто не будет"

Дмитрий Медведев дал интервью ряду российских СМИ. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к введению потолка цен на российский газ.

"Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", - предупредил Медведев в своем телеграм-канале в пятницу, 2 сентября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом ввести потолок цен на газ, поступающий в Европу из России по трубопроводу. По ее оценке, подходящее время для такой меры уже наступило.

Напомним, западные журналисты выяснили, что страны "Большой семерки" (G7) планируют ввести потолок цен на российские нефть и нефтепродукты. Согласно проекту, ограничение максимальной стоимости нефти может быть введено 5 декабря 2022 года, а нефтепродуктов - 5 февраля 2023-го.