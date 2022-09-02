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Экономика2 сентября 2022 13:22

Министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть

Ограничения введут с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть

Министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть

Фото: Shutterstock

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) согласились ввести потолок цен на нефть из России. Совместное заявление распространила пресс-служба правительства Великобритании.

«Мы подтверждаем наше совместное намерение внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру. Предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене ниже потолка, определяемой коалицией стран, придерживающихся и реализующих этот ценовой потолок», – говорится в документе на сайте британского кабмина.

Как заявили главы МИД стран G7, лимит цен на российскую нефть будет введен с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия. Это, по мнению «Большой семерки», ограничит влияние спецоперации на цены на энергоносители.

Напомним, страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря 2022.

Как писал сайт KP.RU, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.