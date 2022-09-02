Министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть Фото: Shutterstock

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) согласились ввести потолок цен на нефть из России. Совместное заявление распространила пресс-служба правительства Великобритании.

«Мы подтверждаем наше совместное намерение внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру. Предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене ниже потолка, определяемой коалицией стран, придерживающихся и реализующих этот ценовой потолок», – говорится в документе на сайте британского кабмина.

Как заявили главы МИД стран G7, лимит цен на российскую нефть будет введен с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия. Это, по мнению «Большой семерки», ограничит влияние спецоперации на цены на энергоносители.

Напомним, страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря 2022.

Как писал сайт KP.RU, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.