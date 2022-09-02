Глава МАГАТЭ подтвердил постоянное присутствие инспекторов агентства на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС в Энергодаре Фото: REUTERS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил планы установить постоянное присутствие инспекторов организации на Запорожской атомной электростанции.

«Мы устанавливаем постоянное присутствие на месте. В этот раз два инспектора будут продолжать работу», – сказал глава МАГАТЭ в беседе с журналистами.

Как сообщил Гросси, миссия МАГАТЭ зафиксировала следы от обстрелов Запорожской АЭС. По его словам, физическая целостность станции нарушалась несколько раз.

Как писал сайт KP.RU, миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Генеральный директор агентства заявил, что в районе Энергодара, где расположена электростанция, усилилась военная активность, однако, по его словам, миссия не остановится.

По словам Гросси, миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции преследует цель защитить станцию от ядерной аварии. Особый упор будет сделан на аспекты ядерной и радиационной безопасности, уточнил он.