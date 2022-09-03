США планируют продать Тайваню вооружений на 1,1 млрд долларов

США собираются продать Тайваню оружие. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты планируют продать крупную партию вооружений Тайваню. Об этом в пятницу 3 сентября сообщили в Пентагоне.

В американском военном ведомстве уточнили, что речь идет о партии вооружений общей стоимостью в 1,1 млрд долларов.

Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в ходе встречи с делегацией конгрессменов США заявила, что Тайвань надеется продолжить углубление сотрудничества с США, чтобы, в частности, вместе поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

В то же время американские СМИ сообщали, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от возможного вторжения Китая и внимательно изучают оборонные возможности тайваньских вооруженных сил.

5 причин, по которым Тайвань так важен для Китая и США, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем Вашингтон продолжает предоставлять военную помощь Киеву.