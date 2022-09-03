Экс-депутат Рады предрек Зеленскому военный переворот после неудачных атак на Херсон и ЗАЭС

Илья Кива допустил возможность военного переворота на Украине. Фото: кадр из видео.

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива допустил возможность военного переворота на Украине после провала атаки на Херсон и безуспешной попытки захвата ВСУ Запорожской атомной электростанции. Об этом Кива написал в своем Telegram.

Экс-депутат провел параллели между неудачным штурмом ЗАЭС и попыткой ВСУ захватить остров Змеиный, отметив, что в обоих инцидентах погибли бойцы элитных украинских подразделений.

Кива подчеркнул, что в украинских силовых структурах становится все больше руководителей, недовольных некомпетентной работой команды Зеленского.

«Результат провала Херсонского наступления может стать точкой невозврата и начала восстания среди военных», - резюмировал Кива.

Также депутат заявил, что считает вероятной попытку физического устранения Владимира Зеленского в случае военного переворота.

Напомним, ранее диверсионная группа Зеленского собиралась взорвать Запорожскую АЭС, чтобы замести следы обстрелов и поставил под угрозу работу миссии на Запорожской атомной электростанции.

Большая часть украинского десанта, попытавшегося прорваться к территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре 1 сентября, была уничтожена.

Позднее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что вооруженные люди движутся с подконтрольных Киеву территорий в сторону Энергодара на лодках.