Шольц поддержал Бербок в ее готовности помогать Украине «несмотря на мнение избирателей»

Шольц поддержал Бербок, которая заявила о приоритете интересов украинцев над интересами немцев. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает главу дипломатического ведомства ФРГ Анналену Бербок, которая в готовности помогать Киеву заявила о приоритете интересов украинцев над интересами немцев. Об этом пишет издание Die Welt.

«Канцлер очень близок к министру иностранных дел», - приводит издание слова пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, который отметил, что Шольц поддерживает Анналену Бербок и уважает ее решимость демонстрировать и отстаивать свою позицию.

Напомним, Анналена Бербок заявила, что ей «неважно, что думают немецкие избиратели» по поводу поддержки Германией Украины.

«Если я обещаю народу Украины: «Мы будем рядом, пока мы вам нужны», то я хочу это выполнить. И неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание украинцам», - сказала глава МИД ФРГ. Ее слова вызвали шквал общественного негодования.

Ранее глава МИД, кандидат в премьер-министры Великобритании Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости.