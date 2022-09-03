Шольц поддержал Бербок в ее готовности помогать Украине «несмотря на мнение избирателей»

Шольц поддержал Бербок, которая заявила о приоритете интересов украинцев над интересами немцев.
Фото: REUTERS
Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает главу дипломатического ведомства ФРГ Анналену Бербок, которая в готовности помогать Киеву заявила о приоритете интересов украинцев над интересами немцев. Об этом пишет издание Die Welt.
«Канцлер очень близок к министру иностранных дел», - приводит издание слова пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, который отметил, что Шольц поддерживает Анналену Бербок и уважает ее решимость демонстрировать и отстаивать свою позицию.
Напомним, Анналена Бербок заявила, что ей «неважно, что думают немецкие избиратели» по поводу поддержки Германией Украины.
«Если я обещаю народу Украины: «Мы будем рядом, пока мы вам нужны», то я хочу это выполнить. И неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание украинцам», - сказала глава МИД ФРГ. Ее слова вызвали шквал общественного негодования.
Ранее глава МИД, кандидат в премьер-министры Великобритании Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости.