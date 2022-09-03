Экс-советница Рейгана о Горбачеве: "Он подарил нам русских"

Михаил Горбачев. Фото: Александр Чумичев/ТАСС

Единственный президент СССР Михаил Горбачев оказал Соединенным Штатам большую услугу, "подарив русских". Такое мнение выразила бывшая советница 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси в беседе с РИА Новости.

Масси подчеркнула, что считала Горбачева своим другом, относясь к нему с симпатией и уважением. Она отметила огромный вклад политика в улучшение отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами.

"Он оказал США большую услугу. Он подарил нам русских, - подчеркнула экс-советница Рейгана. - Ни одному из россиян, которых я знала прежде, не позволялось выехать в США, они вообще не могли выезжать".

Напомним, Михаил Горбачев умер вечером во вторник, 30 августа, в результате продолжительной болезни. Прощание с политиком пройдет в Колонном Зале Дома Союзов в субботу, 3 сентября, с 10 до 14 часов. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин попрощался с Михаилом Горбачевым в ЦКБ, возложил цветы к гробу перед поездкой в Калининград. Информацию об этом распространил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.