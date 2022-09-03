Медведев возложил цветы к гробу Горбачева

Траурная церемония проходит в Колонном зале Дома союзов Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев простился с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, возложив цветы к гробу. Об этом сообщает корреспондент KP.RU с траурной церемонии, которая проходит в Колонном зале Дома союзов.

Политик также выразил соболезнования родственникам покойного советского государственного деятеля.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию прощания с Михаилом Горбачевым. Ознакомиться с наиболее интересными моментами мероприятия можно по ссылке.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетит в Москву только для того, чтобы посетить церемонию прощания с Михаилом Горбачевым. Никаких встреч с президентом России Владимиром Путиным у венгерского лидера не запланировано.