Премьер Венгрии Виктор Орбан простился с Михаилом Горбачевым

Виктор Орбан на церемонии прощания с Михаилом Горбачевым Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на траурную церемонию прощания с советским политиком Михаилом Горбачевым, который ушел из жизни в возрасте 91 года.

Об этом сообщает корреспондент KP.RU Дина Карпицкая с траурного мероприятия, которое проходит в Колонном зале Дома союзов в субботу, 3 сентября 2022 года.

Венгерский политик возложил цветы к гробу.

Напомним, траурная церемония стартовала в 10 часов по московскому времени. Проводить Михаила Горбачева в последний путь пришли певица Алла Пугачева, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие известные личности.

Среди нет президента РФ Владимира Путина, который не смог найти время для этого из-за очень плотного графика.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию прощания с Михаилом Горбачевым. Ознакомиться с наиболее интересными моментами траурного мероприятия можно по ссылке.